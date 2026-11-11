Inmobiliarias viven una jornada tranquila, aunque preocupadas por la manifestación de la tarde

Pintadas en agencia inmobiliaria - FAI

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las agencias inmobiliarias de Baleares viven de momento con tranquilidad y sin incidentes la jornada de huelga general convocada por la vivienda y los salarios dignos, aunque admiten cierta preocupación por cómo se pueda desarrollar la manifestación unitaria de este miércoles por la tarde en Palma.

El presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares, José Migue Artieda, ha explicado en declaraciones a Europa Press que durante la mañana de este miércoles solo se ha producido algún "intento" de intimidación a inmobiliarias que estaban abierta, pero que en ningún caso han ido a más.

"Sorprendentemente bien, para lo que esperábamos", ha explicado, después de que el lunes muchas de inmobiliarias del archipiélago sí que aparecieran con pegatinas relativas a los paros.

Artieda sí que ha admitido cierta preocupación en el sector por cómo pueda transcurrir la manifestación que tiene que partir a las 18.30 horas de la plaza de España y con las agencias ya cerradas.