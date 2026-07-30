Instalaciones para migrantes de Eivissa presentan deficiencias

Archivo - Uno de los módulos durante la visita del delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez Badal, a los centros de asistencia y acogida de migrantes en tránsito de Mallorca - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

EIVISSA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las instalaciones utilizadas en Eivissa en relación a la asistencia de migrantes recién llegados presentan deficiencias en el cumplimiento del Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Así lo ha constatado la adjunta segunda del Defensor del Pueblo, Patricia Bárcena, durante una visita esta semana a las Pitiusas en la que ha recorrido distintas instalaciones de primera acogida en Eivissa y Formentera ante el aumento de la llegada de menores en pateras a esas islas.

Según han detallado desde el Defensor del Pueblo, también visitó el martes la Comisaría de la Policía Nacional de Eivissa y las instalaciones portuarias y la carpa de acogida humanitaria. Según han explicado, en las reuniones mantenidas se pusieron de manifiesto las deficiencias detectadas en la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, ya en vigor.

Bárcena ha mantenido, además, un encuentro con el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas. La reunión había sido solicitada por el presidente del Consell ante la situación por el incremento de la llegada de menores no acompañados a la isla que deben ser atendidos por esta entidad.

En Formentera, Bárcena tuvo ocasión de conocer el dispositivo de emergencia del puerto y el centro de acogida transitoria a menores que llegan solos a la isla y que están a la espera de ser trasladados a centros situados en la isla de Mallorca.

En la visita comprobó la situación de saturación actual de las instalaciones y las dificultades para llevar a cabo la labor de acogida y educativa pese a los esfuerzos realizados por las autoridades competentes.