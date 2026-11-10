El Institut d'Estudis Baleàrics participa en la octava edición del festival LABO XL de San Sebastián

Dos artistas baleares muestran su displina artística. - CAIB

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) participará por primera vez en el festival LABO XL, el festival de nuevos espacios y lenguajes escénicos de San Sebastián, que tendrá lugar del 12 al 15 de noviembre.

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha señalado este martes en un comunicado que Baleares participará como territorio invitado en el evento. Esta octava edición reunirá a 22 compañías y 22 espectáculos, además de cuatro actividades de mediación, con la participación de creadores locales, estatales e internacionales.

La presencia balear en el LABO XL se concretará en la programación de cuatro compañías de las Islas. En concreto, Alejandro Fuster con 'He caigut i hem tancat els ulls', Mariona Jaime y Maya Triay con 'S'Albufera', y las compañías Baal y La Perrerie.

Este acuerdo de colaboración también ha permitido que, en la edición de este año de Fira B!, se programasen tres espectáculos del País Vasco, que son 'Kea', de Dab Dabtza; 'Basandere', de Nodo Kultur Elkartea, y 'Solo', de Borja Bordonabe.

Esta iniciativa ha contribuido a establecer puentes entre los sectores escénicos de los dos territorios y a facilitar la circulación de sus compañías.

Además, la técnica del IEB Victòria Verger participará el 13 de noviembre en 'Mesas de negocio', un encuentro entre programadores, compañías y representantes institucionales destinada a favorecer el contacto profesional y generar oportunidades de colaboración.

El día siguiente, 14 de noviembre, participará en la actividad 'Experiencias de programaciones peculiares', donde explicará el modelo de programación de Fira B!, las vías de participación de las compañías vascas y el funcionamiento de los mecanismos de intercambio entre festivales.

El director general de Cultura, Llorenç Perelló, ha destacado que la participación en el festival por primera vez "es una nueva oportunidad para dar visibilidad a la creación escénica balear y para favorecer nuevas vías de colaboración y circulación profesional".