Una integrante de la Flotilla exige al Gobierno "una respuesta contundente ante las torturas y secuestros" de Israel

Rueda de prensa de la integrante de La Flotilla Marta Mallach - EIVISSA AMB PALESTINA

EIVISSA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La activista integrante de la Global Sumud Flotilla (GSF) Marta Mallach ha exigido este viernes "una respuesta contundente ante las torturas y secuestros" llevados a cabo por Israel.

Esta mujer, residente en Eivissa, ha relatado su experiencia durante su detención por parte de las Fuerzas de Defensa Israelí (IDF) en una rueda de prensa organizada por la entidad Eivissa con Palestina.

Mallach ha exigido una respuesta "contundente" por parte de la Unión Europea y los Gobiernos de los países miembros "que permanecen impasibles ante la vulneración de los derechos más básicos de sus ciudadanos".

Según ha explicado, las personas activistas que navegaban en el Amazon fueron ilegalmente detenidas a 300 millas náuticas de la costa de Gaza, a plena luz del día, en aguas internacionales junto a Turquía y Chipre y trasladadas a otra embarcación-prisión donde fueron torturadas y maltratadas junto a otras 200 personas.

Tras dos días fueron conducidas a la prisión de Ktziot, ha relatado, donde continuaron siendo víctimas de la violencia de parte del funcionariado y los diferentes cuerpos de seguridad, hasta que fueron deportadas hace una semana a Turquía.

La activista, así como los integrantes y la organización de la Flotilla Summud, ha denunciado públicamente una escalada en la violencia ejercida con respecto a las flotillas anteriores, donde también participó.

"No pararon de torturarnos. En los barcos-prisión, la comida, pan y agua, nos la tiraban desde arriba desde donde nos vigilaban apuntándonos con sus armas", ha dicho.

Así, ha agregado que "todos y cada uno de estos actos suponen una violación del derecho marítimo internacional, un peligro para la navegación -actualmente se encuentran alrededor de 80 embarcaciones a la deriva en el mar mediterráneo-, además de un grave atentado contra el medio ambiente".

Para Mallach, estos hechos "no solo suponen una total vulneración de los derechos humanos que sitúan al régimen de Israel lejos de los valores que representan un estado democrático y constitucional, sino que la naturalidad con la que infligían estas prácticas evidencia la sistemática práctica de la tortura y el trato humillante y vejatorio en sus cárceles".

"Si Israel ha sometido a este trato inhumano a un grupo de civiles occidentales bajo la mirada de todo el planeta, qué no hará a los y las palestinas a puerta cerrada", ha alertado.

Para la activista, el hecho de que Israel mantenga un trato preferente en la Unión Europea y que ni ésta ni sus estados miembros apliquen "todas las herramientas a su alcance" para sancionar y aislar al país, les convierte en "cómplices de todas las atrocidades que está cometiendo Israel".

Desde su movimiento han exigido que se realice una investigación en profundidad al asalto de la GSF y el maltrato y las torturas perpetradas a sus integrantes, así como el embargo total de armas a Israel.

También piden la eliminación del acuerdo económico preferente del que goza en la UE y la prohibición de entrada o salida de puertos y aguas territoriales españolas y europeas.