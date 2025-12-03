Interceptadas 24 personas tras llegar en patera a Felanitx (Mallorca)

Archivo - Imagen de recurso de embarcación tipo patera en Baleares - GUARDIA CIVIL - Archivo
PALMA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
Un total de 24 personas de origen subsahariano han sido interceptadas este martes a las 21.20 horas en línea de costa en Cala Estreta, en el municipio mallorquín de Felanitx.
Según ha informado Delegación de Gobierno con información de la Guardia Civil, intervinieron efectivos del Instituto Armado de los puestos principales de Santanyí y de Felanitx y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).
Estas 24 personas se suman por tanto a los 45 migrantes que llegaron el lunes a las costas de Ibiza y Mallorca a bordo de otras dos pateras, por lo que el número de personas arribadas esta semana asciende a 69.