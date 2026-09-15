Ascienden a 71 los migrantes llegados en cinco pateras a distintos puntos de Baleares

Archivo - Imagen de recurso de embarcación tipo patera en Baleares- GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han participado en el rescate de 71 personas llegadas este martes a bordo cinco pateras a las islas de Formentera, Cabrera y Mallorca.

La primera de las arribadas se ha producido alrededor de las 12.30 horas y allí se ha localizado a 15 personas de origen magrebí a la zona del Pilar de la Mola de Formentera, según ha informado la Delegación de Gobierno en Baleares.

La siguiente patera se ha encontrado a 14 millas al sureste de Formentera, a las 13.45 horas, y en ella viajaban 17 personas de origen magrebí.

Más tarde, sobre las 15.00 horas, se ha rescatado a otras 11 personas de origen magrebí, que se encontraban en una embarcación a dos millas al sur de Cabrera.

La cuarta ha encallado en la costa de Cala Figuera, en el término municipal de Santanyí, a las 16.35 horas y de ella han desembarcado 16 personas de origen magrebí.

Por último, a las 18.50 horas se ha localizado a otra docena de personas de origen magrebí en la playa de es Caló de Formentera.