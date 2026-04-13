El intergrupo parlamentario Pau i Llibertat per al Sàhara participa en el 50 aniversario de la RASD en Tindouf

El intergrupo parlamentario Pau i Llibertad per al Sàhara participa en el 50 aniversario de la RASD en Tindouf. - INTERGRUPO PARLAMENTARIO PAU I LLIBERTAD

PALMA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El intergrupo parlamentario Pau i Llibertat per al Sàhara ha realizado un viaje a los campamentos de refugiados de Tindouf, donde ha mantenido encuentros con representantes políticos saharauis para conocer la situación sobre el terreno y ha participado en los actos oficiales con motivo del 50 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Según ha informado este lunes en un comunicado, la delegación, formada por el diputado socialista por Mallorca Omar Lamin, el diputado socialista por Eivissa Àlex Pitaluga y el coordinador de Esquerra Unida en Baleares, José María García, ha concluido una visita en la que fue recibida por la gobernadora de la wilaya --división administrativa de los asentamientos saharauis-- de Smara, Aza Brahim Babih, quien explicó las necesidades de la población refugiada en Tindouf.

Los diputados del Parlament analizaron la situación sanitaria de la wilaya de Smara para identificar sus principales necesidades y han señalado la importancia de seguir apostando por la cooperación, la difusión y la sensibilización en torno a la causa del pueblo saharaui.

Durante el encuentro, el presidente del Parlamento Nacional Saharaui, Bachir Mustafá, puso en valor el papel de Baleares en el reconocimiento y apoyo al pueblo saharaui y trasladó la necesidad de dar visibilidad a su situación y de avanzar hacia una solución justa al conflicto del Sáhara Occidental. Asimismo, también se abordó la actual situación política vinculada a este conflicto.

Entre otros actos oficiales, los diputados del intergrupo visitaron varios centros educativos saharauis, como la Escuela de Secundaria Abda Mohamed, el centro de atención a personas con discapacidad 'Castro' y el centro educativo 'Casa Nuat', que atiende a niños y jóvenes con discapacidades relacionadas con el espectro autista, donde pudieron conversar con distintos profesionales.

En la escuela de secundaria coincidieron con técnicos del programa de Salud Infantil (PISIS), que en ese momento llevaban a cabo una intervención de prevención de la anemia entre la población escolar.

La visita a los campamentos finalizó con la participación en los actos oficiales del 50 aniversario de la proclamación de la RASD, donde recibieron un saludo del secretario general del Frente Polisario, Brahim Gali.

Finalmente, el intergrupo ha criticado la situación de precariedad en la que vive el pueblo saharaui en el exilio forzado en Argelia y ha asegurado que seguirá participando en todas las acciones destinadas a facilitar una resolución rápida y pacífica del conflicto.