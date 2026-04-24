Intervención de droga en el puerto de Palma: 18 kilos de cocaína y dos de hachís en los bajos de un coche

Opeartivo de la Guardia Civil en el puerto de Palma. - GUARDIA CIVIL

PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, con la colaboración de Vigilancia Aduanera, han detenido a un hombre por supuestamente tratar de introducir 18 kilos de cocaína y dos de hachís escondidos en un coche por el puerto de Palma.

La intervención, bautizada como operación Tebal, se ha llevado a cabo la mañana de este viernes en el transcurso de un dispositivo de verificación fiscal aleatorio en el Dique del Oeste.

Un perro adiestrado para detectar drogas ha marcado con insistencia una zona específica de uno de los vehículos inspeccionados, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

Los agentes, al realizar un registro, han localizado un doble fondo muy sofisticado en los bajos del coche. En su interior había 15 fardos con 18 kilos de cocaína y cuatro paquetes con dos kilos de hachís.

El hombre, de 60 años y nacionalidad española, ha sido arrestado como supuesto autor de un delito de tráfico de drogas. Tanto él como las sustancias han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.

En el operativo han participado efectivos de la Unidad de Análisis de Investigación Fiscal y Fronteras del Puerto de Palma y de la Unidad de Seguridad de la Comandancia de la Guardia Civil, así como funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.