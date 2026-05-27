La inversión hotelera en Baleares roza los 160 millones de euros

Archivo - Obras para convertir una comisaría en un hotel en Sevilla. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) - La inversión hotelera en Baleares ha alcanzado en el último año los 159 millones de euros en 116 actuaciones, según los últimos datos recopilados por Intescia-Doubletrade.

En términos generales, el sector hotelero mantiene su fuerte ritmo inversor en España y ya acumula 1.173 obras en hoteles, hostales, paradores, albergues y residencias de estudiantes durante el último año, con una inversión global que supera los 2.300 millones de euros.

Por CCAA, Andalucía lidera el número de actuaciones con 236 obras y una inversión de 477 millones de euros. Madrid, sin embargo, concentra el mayor volumen económico con 536 millones de euros repartidos en 83 proyectos.

Cataluña alcanza las 122 obras con una inversión de 348 millones, mientras que la Comunidad Valenciana registra 112 actuaciones y 327 millones de euros.

Baleares, otro de los grandes referentes turísticos nacionales, suma 116 obras y 159 millones de inversión. Canarias contabiliza 96 actuaciones, mientras que Castilla y León alcanza las 77 obras (por 37 millones de euros) distribuidas por toda la comunidad.