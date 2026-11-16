La investigación del tiroteo a un policía prosigue a la espera de poner al detenido a disposición judicial

Archivo - La Policía Nacional desarticula un grupo criminal dedicado a los robos con fuerza en domicilios - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional sigue investigando las circunstancias en las que se produjo el tiroteo en el que un agente de la Policía Local de Palma resultó herido el sábado a la espera de que el detenido como supuesto autor de los hechos pase a disposición de la autoridad judicial.

Según han informado fuentes próximas a las pesquisas, está previsto que el sospechoso sea conducido hasta los juzgados de Vía Alemania la tarde del martes.

Mientras, el estado del agente herido evoluciona de forma favorable en el Hospital Universitario Son Espases, donde fue ingresado tras el disparo que recibió en una pierna, han indicado fuentes hospitalarias y municipales.

El incidente se produjo sobre las 20.00 horas del sábado en la confluencia de las calles de l'Infant Pagà y Felip II, cuando una patrulla actuaba en la zona porque se había hecho una barbacoa en la vía pública.

Esto derivó en una discusión entre los agentes y las personas que participaban en la parrillada, por lo que los policías intentaron detener a un hombre por un posible delito de desobediencia.

Fue en ese momento en el que se oyó la detonación de la pistola reglamentaria del policía, aunque se desconoce si estas personas se la llegaron a arrebatar o si se disparó dentro de la funda.

La Policía Nacional detuvo a un hombre de 53 años y el Grupo de Homicidios de la Jefatura de Baleares lleva desde entonces intentando reconstruir lo sucedido.