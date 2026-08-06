Investigada una mujer de 46 años en Sineu por el robo de joyas con un valor de 40.000 euros

Agentes de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

PALMA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a una mujer de 46 años como presunta autora de un delito de hurto de joyas valoradas en unos 40.000 euros de una vivienda de Sineu.

Según ha informado este jueves el Instituto Armado en un comunicado, la totalidad de las joyas sustraídas, procedentes de una herencia, han sido recuperadas y devueltas a su propietario.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes por la mañana, cuando la víctima denunció ante la Guardia Civil la sustracción de una bolsa que contenía numerosas joyas.

Tras inspeccionar la vivienda e iniciar la investigación, los agentes centraron sus sospechas en la mujer que realizaba labores de limpieza en el domicilio, a la que señalaron como presunta autora del hurto.

El pasado miércoles, los agentes tomaron declaración a la investigada, que reconoció los hechos y entregó voluntariamente todas las joyas sustraídas, que permanecían ocultas en un local de Inca.