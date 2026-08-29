Investigada por sacar y quedarse 1.200 euros de la cuenta de la mujer que cuidaba en Artà

Archivo - Agente de la Guardia Civil de Artà en la investigación de robos en hoteles. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a una mujer por supuestamente sacar y quedarse 1.200 euros de la cuenta de la mujer que cuidaba en Artà.

Los hechos se remontan al pasado 19 de julio, cuando la Guardia Civil de Artà instruyó diligencias por el fallecimiento judicial de una mujer de nacionalidad alemana, de 87 años, que vivía sola. La cuidadora, de 61 años y de nacionalidad británica, se encargaba de ella y la encontró fallecida en la cama cuando acudió a visitarla.

Posteriormente, un familiar de la fallecida comprobó los movimientos de su cuenta bancaria y detectó dos extracciones de efectivo por importe de 600 euros cada una, realizadas los días 19 y 20 de julio.

La tarjeta bancaria utilizada se encontraba en una cartera que permaneció en el domicilio de la fallecida. Según el denunciante, dicha tarjeta era utilizada habitualmente por la cuidadora cuando la fallecida le encargaba realizar compras o diferentes recados, por lo que esta conocía el número PIN.

Asimismo, manifestó que la cuidadora disponía de una copia de las llaves del domicilio y que continuaba teniéndola después del fallecimiento, por lo que había tenido acceso a la tarjeta bancaria.

Agentes de la Guardia Civil de Artà llevaron a cabo una investigación para esclarecer los hechos procediendo a investigar a la cuidadora como presunta autora de un delito de apropiación indebida y estafa.