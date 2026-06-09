Investigado por abandonar a dos heridos graves en un accidente e inventarse que le habían robado el coche. - GUARDIA CIVIL

PALMA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 33 años por supuestamente abandonar a dos heridos graves en un accidente de tráfico en Palmanova e inventarse una coartada.

Según ha informado la Benemérita en una nota de prensa, los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 15 de noviembre de 2025, en la autopista Ma-1, a la altura de Palmanova, cuando el investigado conducía un vehículo de alta gama y colisionó por alcance contra un utilitario.

A consecuencia del fuerte impacto, los ocupantes del segundo turismo sufrieron heridas de gravedad. Lejos de auxiliar a las víctimas, el conductor abandonó su vehículo en la vía y emprendió la huida a pie antes de la llegada de los servicios de emergencia, dejando a los heridos sin asistencia inmediata.

Las gestiones policiales permitieron la rápida localización del conductor por los agentes de la Agrupación de Tráfico, quien presentó una coartada elaborada manifestando que no se encontraba en el lugar del accidente, asegurando que le había robado las llaves del turismo del interior de su propio domicilio.

Para sostener su versión, facilitó el listado de los lugares de ocio y las zonas donde supuestamente se encontraba a la hora del siniestro.

INVESTIGACIÓN

A pesar de la interposición de la denuncia, los investigadores recelaron de la versión facilitada por el denunciante, por lo que agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y del Puesto Principal de Calvià profundizaron en la comprobación exhaustiva del relato, e iniciaron una serie de gestiones técnicas para contrastar cada detalle de la supuesta coartada.

Se centraron en la reconstrucción de los movimientos del presunto autor, mediante la comprobación de cámaras de vigilancia de tráfico, de locales de ocio y establecimientos y la toma de testimonios e inspecciones oculares, que permitieron obtener indicios suficientes que ubicaron a esta persona en el lugar del accidente, apuntando a que era quien conducía el vehículo en el momento de la colisión.

Este conductor se enfrenta a un proceso judicial que puede conllevar a penas según el Código Penal de hasta cuatro años de prisión y privación del derecho a conducir hasta cuatro años por el delito de abandono del lugar del accidente; prisión de tres meses a tres años por lesiones, y multa de seis a 12 meses por la simulación de delito.