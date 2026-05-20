Investigado por conducir sin permiso un ciclomotor que hacía pasar por bicicleta eléctrica en Palma - POLICÍA LOCAL

PALMA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a un hombre por supuestamente conducir con un ciclomotor sin haber obtenido nunca el permiso.

El hombre, que estaba trabajando como repartidor, fue interceptado por el Grupo de Actuación Preventiva (GAP) el pasado jueves en la barriada de es Fortí al ver que subía una cuesta a gran velocidad sin utilizar los pedales.

Según ha informado la Policía Local, los agentes le dieron el alto y, al inspeccionar el vehículo, sospecharon que no se trataba de una bicicleta eléctrica, sino de un ciclomotor.

El repartidor, de nacionalidad india y 23 años, manifestó que no disponía de ningún tipo de licencia o permiso de conducir. Así, el vehículo fue retirado al depósito municipal.

La Sala de Atestados encargó un informe pericial a la División de Seguridad Vial (DVS) e instruyó todas las diligencias. Finalmente, el informe concluyó que el vehículo era un ciclomotor, por lo que el conductor precisaba el permiso de la clase AM.

Con el informe concluyente, el implicado fue citado en dependencias policiales en calidad de investigado no detenido, donde se acogió a su derecho a no declarar y el atestado fue remitido a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.

Cabe destacar que la Policía Local ha intervenido en varias ocasiones durante las últimas semanas por infracciones de la misma naturaleza.