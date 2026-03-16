Investigado un motorista sin puntos en el carnet que provocó un accidente y huyó en Palma - POLICÍA LOCAL

PALMA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a un motorista, sin puntos en el carnet de conducir, que provocó un accidente y huyó de los agentes doblando la placa de su matrícula para no ser identificado.

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de enero en la carretera de Valldemossa cuando, según ha informado la Policía Local, una moto colisionó contra un coche que estaba parado en un reservado para ambulancias frente a un centro sanitario.

Tras el accidente, el motorista intentó evitar la intervención policial alegando que se encontraba en una situación procesal delicada. El perjudicado insistió en que quería avisar a los agentes y el motorista, de origen español y 35 años, huyó del lugar.

Durante la marcha, el conductor dobló de forma voluntaria la placa de matrícula de la motocicleta para evitar ser identificado. No obstante, el afectado logró hacer varias fotos del hombre y del vehículo antes de la fuga.

Así, los agentes de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) localizaron al titular de la motocicleta, que fue identificado por el conductor del coche.

El presunto autor tenía el permiso de conducir sin vigencia por la pérdida total de puntos y contaba con diversos antecedentes por delitos contra la seguridad vial.

El investigado no detenido ha sido citado para la celebración de un juicio rápido ante el Juzgado de Instrucción de Guardia.