Investigado por perseguir a mujeres con el coche en Inca y Mancor de la Vall. - GUARDIA CIVIL

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un hombre 27 años por supuestamente perseguir con su coche durante varios kilómetros a mujeres en Inca y Mancor de la Vall.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado, el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Inca llevó a cabo una investigación tras tener conocimiento de dos hechos delictivos sufridos por diferentes jóvenes, el último de ellos el día 8 de agosto de 2026 y el primero pocas semanas antes.

Según las manifestaciones recabadas, el investigado habría comenzado a seguir a sus víctimas cuando estas circulaban con sus vehículos por la localidad de Inca.

El varón mantenía el seguimiento durante varios kilómetros tras ellas hasta el lugar donde se dirigían. En estas dos ocasiones, las víctimas se dirigieron a Mancor de la Vall.

Durante este seguimiento se aproximaba al coche de las víctimas, sin mantener ningún tipo de distancia de seguridad, y realizaba señales luminosas durante el trayecto.

Una vez las víctimas alcanzaban su destino, el sospechoso detenía también su vehículo y corría tras las jóvenes con la aparente intención de alcanzarlas.

Las víctimas consiguieron ponerse a salvo refugiándose en su domicilio por lo que el investigado no pudo llevar a cabo un contacto físico o agresión.

Las gestiones practicadas por los agentes permitieron identificar al presunto responsable y relacionarlo con los dos episodios de acoso sin descartar, además, su implicación en hechos similares ocurridos meses atrás.

Por ello, la Guardia Civil le ha investigado y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

La investigación continúa abierta y no se descarta que esta persona, de origen magrebí, pudiera estar relacionado con episodios similares.

Por este motivo, la Benemérita anima a aquellas personas que pudieran haber sido víctimas de conductas semejantes que formalicen la correspondiente denuncia o aporten cualquier dato relevante.