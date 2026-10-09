Investigadores de la UIB defienden la urgencia de regular el acceso de vehículos a los puntos más saturados de Baleares

Archivo - Varios vehículos circulan por una carretera de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo de investigación Gedetur de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha defendido la urgencia de regular el acceso de vehículos y aplicar medidas de cogestión en los puntos turísticos más saturados del archipiélago.

Así lo ha explicado este viernes en una atención a los medios la investigadora del grupo Joana M. Petrus, quien ha propuesto estudiar "paquetes de movilidad" para turistas.