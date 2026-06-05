Investigan la aparición del cadáver de un hombre de avanzada edad en Sant Joan

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS

EIVISSA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga el hallazgo del cuerpo de un hombre de avanzada edad en una zona boscosa de Sant Joan.

La Policía Local de la localidad intervino también este jueves en el suceso, según ha informado el Ayuntamiento de Sant Joan en un comunicado. Los agentes fueron alertados a las 17.02 horas del hallazgo de una persona que estaba tendida en el suelo, en una zona próxima al puerto.

Una vez en el lugar, los policías localizaron en una zona boscosa a una persona de edad avanzada sin vida que se encontraba tendida en el suelo. Ante esta situación, procedieron de inmediato a asegurar y preservar la zona, así como a comunicar los hechos a los servicios de emergencia y a la Guardia Civil.

Posteriormente, efectivos de la Guardia Civil se personaron en el lugar, haciéndose cargo de la intervención. Asimismo, agentes de Policía Judicial asumieron la investigación y la práctica de las diligencias oportunas para el esclarecimiento de los hechos.

La actuación se desarrolló conforme a los protocolos establecidos para este tipo de intervenciones, permaneciendo los agentes en el lugar hasta la llegada de los recursos competentes.