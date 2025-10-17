Detienen al hijo de la mujer hallada sin vida en su casa de Palma y apuntan a una muerte violenta

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido al hijo de la mujer de 80 años hallada muerta en su casa de Palma un mes después de haber fallecido después de que los informes preliminares hayan apuntado a una muerte violenta.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional asumió la investigación después de que el pasado 6 de octubre, sobre las 14.20 horas, se recibiera una llamada en el 091 por parte de una mujer que alertaba que desde hacía más de un mes no tenía noticias de su vecina, una mujer de edad avanzada que vivía sola en un domicilio en el distrito Ponent de Palma.

Una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional se personó en el lugar y comprobó que el acceso de la vivienda estaba cerrado por lo que se requirió una dotación de bomberos para la apertura de la puerta.

Justo en el momento que se manipulaba el acceso principal se abrió la puerta de entrada y apareció un hombre. Era el hijo de la fallecida, que indicó a los agentes que su madre había fallecido a principios del mes de septiembre y que el cuerpo se encontraba en el dormitorio de ella.

Como consecuencia del hallazgo se inició el protocolo establecido para este tipo de sucesos y se comunicó al Juzgado de Guardia. El Grupo de Homicidios y la Policía Científica de la Policía Nacional y el médico forense acudieron al lugar.

Los agentes llevaron a cabo una inspección en la vivienda, recabaron datos y comprobaron las extrañas circunstancias en torno al fallecimiento, así como un comportamiento inusual del hijo de la mujer fallecida.

Avanzada la investigación y en base a los indicios e informe preliminar, ha quedado acreditada la existencia de lesiones por lo que se apunta a una muerte violenta.

De este modo, los agentes detuvieron el pasado 14 de octubre al hijo de la mujer para seguir así con las pesquisas policiales y su personación ante la Autoridad Judicial.

La investigación continua abierta para aclarar todos los pormenores del trágico suceso, a la espera de la obtención del informe definitivo de autopsia, que permita acreditar de forma fehaciente la causa del fallecimiento.