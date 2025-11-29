Investigan a una conductora por el atropello de una menor en un paso de peatones en Palma

Un agente de la Policía Local en una imagen de recurso - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma investiga a una conductora, una mujer española de 60 años, por el atropello este pasado martes, 25 de noviembre, sobre las 14.10 horas, de una menor, una niña de 13 años, que se dirigía a su centro escolar, en un paso de peatones en la confluencia de las calles Baltasar Valentí y Bach.

En una nota de prensa, la Policía Local ha informado que una patrulla de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) se desplazó al lugar de los hechos.

Según la reconstrucción del accidente, la menor se disponía a cruzar la calzada por el paso de peatones cuando fue arrollada por un turismo.

La rueda delantera izquierda del vehículo pasó por encima del pie de la niña, lo que provocó su caída a la calzada y le causó contusiones. La menor fue trasladada a un centro hospitalario para su valoración, si bien su estado no revestía gravedad.

La conductora del vehículo manifestó que no pudo reaccionar a tiempo cuando la menor empezó a cruzar.

Tras la inspección ocular, el informe policial atribuye la responsabilidad del accidente a la conductora por una presunta falta de atención. Por este motivo, la mujer fue denunciada administrativamente por no respetar la prioridad de paso en un paso de peatones señalizado. La UVAC instruyó las correspondientes diligencias preventivas de investigación.