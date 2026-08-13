Investigan el hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición en aguas de Son Serra

Archivo - Un vehículo de la Guardia Civil en Formentera. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de una persona cuyo cadáver, en avanzado estado de descomposición, ha sido hallado la mañana de este jueves en aguas próximas a la localidad de Son Serra de Marina (Santa Margalida).

Ha sido sobre las 08.45 horas, según han confirmado fuentes próximas a las pesquisas, cuando un ciudadano que paseaba en kayak ha llamado a los servicios de emergencias alertando del hallazgo de un cadáver.

El testigo lo ha acercado hasta el puerto de Son Serra de Marina, donde han acudido los investigadores del Equipo de Policía Judicial del puesto de la Guardia Civil en Pollença y la comitiva judicial.

Alrededor de las 11.00 horas se ha procedido al levantamiento del cadáver, que será sometido a la correspondiente autopsia para tratar de determinar su identidad y las causas de la muerte.

Una de las hipótesis que barajan los investigadores, como es habitual en este tipo de casos, es que se pudiera tratar de una persona migrante que haya perdido la vida tratando de alcanzar las costas de Baleares a bordo de una patera.

Según el recuento elaborado por Europa Press, en lo que va de año han sido localizados al menos 26 cadáveres en la costa o en aguas próximas al archipiélago que podrían corresponder a migrantes.

En las últimas semanas naufragaron al sur de Mallorca al menos dos pateras, dejando dos cadáveres localizados y alrededor de una treintena de personas desaparecidas.