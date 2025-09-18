Investigan el hallazgo de un cuerpo en el mar, en el municipio de Sant Josep (Ibiza)

Archivo - Agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

IBIZA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cuerpo en el mar, en el municipio de Sant Josep, entre Sa Caleta y sa Punta des Jondal.

Según ha informado este jueves el Instituto Armado, a las 11.45 horas de este miércoles una llamada de un particular al 112 alertó sobre el hallazgo de un cadáver.

Hasta el lugar se desplazaron los GEAS, agentes de la Policía Judicial y efectivos de la Guardia Civil, que recuperaron el cuerpo y lo trasladaron al puerto de Ibiza, donde el levantamiento tuvo lugar sobre las 13.45 horas.

Aunque por el momento no se han podido precisar más datos, la principal hipótesis es que el cuerpo no corresponda con ningún migrante fallecido durante una travesía.