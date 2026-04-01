Investigan el hallazgo de un cuerpo en una playa de Formentera que podría ser de una migrante embarazada

Archivo - Coche de la Guardia Civil en Formentera - GUARDIA CIVIL - Archivo

FORMENTERA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cuerpo aparecido en una playa de Formentera que pertenece a una mujer que seguramente estaba embarazada, a la espera de la confirmación de la autopsia.

Según ha informado el Instituto Armado, el hallazgo tuvo lugar el pasado lunes pasadas las 08.00 horas en la playa de ses Canyes, en es Pujols.

Una persona avisó a los agentes, desplazándose hasta el lugar una patrulla. El cuerpo pertenece a una mujer de origen subsahariano y junto a ella apareció el chaleco salvavidas.

Al presentar inflamación en el abdomen, no se descartó que estuviera embarazada, aunque la autopsia deberá confirmarlo. Sobre las 10.30 horas se procedió al levantamiento del cadáver.