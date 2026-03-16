Investigan un intento de secuestro de una mujer en Palma

Policías nacionales. - Roberto Plaza - Europa Press

PALMA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Atracos de la Policía Nacional ha detenido a dos personas y está investigando un intento de secuestro de una mujer de unos 60 años en la barriada palmesana de Son Ferriol.

Fuentes cercanas a las pesquisas han explicado a Europa Press que los hechos ocurrieron este domingo al mediodía en este barrio de Palma, cuando una pareja, por motivos que ahora se están investigando, trató de introducir a la fuerza a una mujer dentro de un coche.