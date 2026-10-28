Investigan a un motorista herido en un accidente en Palma por conducir ebrio, sin carné, ni seguro

Moto del joven accidentado en el paseo Marítimo de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a un joven de 23 años herido en un accidente de tráfico por, supuestamente, conducir una moto bajo la influencia de bebidas alcohólicas, sin haberse sacado nunca el carné y no disponer de seguro de responsabilidad civil obligatoria.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de octubre, sobre las 03.00 horas, en la avenida de Gabriel Roca --paseo Marítimo--, a la altura del cruce con la calle Monsenyor Palmer.

En un comunicado, el cuerpo policial ha explicado que la Sala de Atestados ha instruido diligencias penales por dos posibles delitos contra la seguridad vial, uno de ellos conducir un vehículo a motor con una tasa de alcohol superior a la permitida y el otro por hacerlo sin haber obtenido nunca ningún permiso de conducción.

Según la inspección ocular de la vía y las manifestaciones recabadas por la Policía Local, el siniestro se produjo en un tramo recto cuando la motocicleta conducida por el joven circulaba por la vía sin mantener la atención necesaria.

El motorista no se percató de la presencia de un taxi que se encontraba detenido frente a él en un semáforo en fase roja y, sin accionar el sistema de frenado, colisionó con gran fuerza contra la parte trasera del turismo.

A consecuencia del choque, el joven salió proyectado hacia adelante, golpeó su cabeza contra la luna trasera del coche por lo que rompió el cristal, y cayó sobre la calzada, lo que le ocasionó diversas heridas en el rostro por llevar la mentonera del casco modular abierta.

Hasta el lugar de los hechos acudió una ambulancia para atender al motorista herido, que fue trasladado al Hospital Universitario Son Espases.

Los policías constataron que el conductor presentaba síntomas evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas. Sometido a la prueba de etilometría, arrojó un resultado positivo de 0,89 mg/l de aire espirado, cifra que multiplica por más de tres el límite administrativo permitido y supera el umbral penal.

Al revisar la documentación del motorista en las bases de datos, los efectivos comprobaron que nunca se había sacado el carné de conducir. Además de los dos ilícitos penales, los policías denunciaron al implicado por vía administrativa por no mantener la atención permanente en la conducción y por carecer del seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria el vehículo, motivo por el que la motocicleta quedó inmovilizada. Las diligencias fueron remitidas a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.