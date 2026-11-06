Investigan a un motorista por triplicar la tasa de alcohol permitida y huir en contra dirección en Palma

Investigan a un motorista por triplicar la tasa de alcohol permitida y huir en contra dirección - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha abierto una investigación contra un motorista que triplicaba la tasa de alcohol permitida y que huyó en contra dirección cuando los agentes le pidieron que se detuviera.

El cuerpo ha explicado este viernes en un comunicado que los hechos ocurrieron en la carretera Ma-15 en sentido Palma, en la zona del polígono de Son Malferit, el pasado 3 de noviembre, cuando los agentes observaron a un ciclomotor que circulaba sin las luces encendidas.

Además, el conductor, un hombre de 26 años y de nacionalidad española, no llevaba casco y aceleraba el vehículo tirando directamente de un cable que sujetaba con la mano derecha.

Cuando le dieron el alto, añade la información, el motorista aceleró de golpe, se introdujo en una rotonda y se incorporó a la Ma-15 en sentido contrario, haciendo zigzags hasta acceder a la calle Sócrates a través de una rampa exclusiva para peatones.

Al percatarse de que el conductor giraba la cabeza de forma continuada para comprobar si le seguían, los policías apagaron las luces prioritarias y continuaron el seguimiento de forma discreta por calles paralelas para no poner en riesgo la seguridad vial.

Al llegar a la calle Gaston Vuillier, los agentes localizaron el ciclomotor, que se encontraba detenido a poca distancia. En ese momento, el joven tiró el vehículo al suelo y huyó a pie por la calle Jules Leclercq. Sin embargo, los policías lograron interceptarlo a los pocos metros.

El conductor registró un resultado positivo de 0,76 miligramos por litro de aire espirado en el control de alcoholemia, una cifra que triplica el límite permitido y supera el umbral penal.

Ante estos hechos, la Policía abrió una investigación contra el motorista como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.