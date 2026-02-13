El IPC en Baleares arranca el año en el 2,4%

Archivo - Frutas, verduras, supermercado, IPC, precios, - JCCM - Archivo

PALMA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha arrancado el año marcando un 2,4% en enero en comparación con el año anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En comparación con el primer mes de 2025, las subidas más fuertes se dan en los restaurantes y servicios de alojamiento (5,8%), las bebidas alcohólicas y el tabaco (5,3%) y los seguros y servicios financieros (4,9%).

Suben también la enseñanza (2,6%), la vivienda, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles (2,6%), los alimentos y bebidas no alcohólicas (2,5%), la sanidad (2,5%) y cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos (2,4%).

En menor medida, Baleares anota incrementos en actividades recreativas, deporte y cultura (1,8%), muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar (1,8%), vestido y calzado (0,7%) e información y comunicaciones (0,2%).

En toda España, el IPC recortó su tasa interanual en enero seis décimas, hasta el 2,3%, su menor nivel desde el pasado mes de junio, debido a la bajada de los precios de los carburantes para vehículos personales y a la evolución de los precios de la electricidad.