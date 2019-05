Isern achaca su renuncia a decisiones del partido y a su falta de compromiso de cara a las elecciones del 2023

Publicado 29/05/2019 17:22:22 CET

Isern: "Acabo de cumplir 60 años, en cuatro años me iba a jubilar. Si no hemos conseguido la alcaldía de Palma yo doy el relevo a personas con más futuro político"

PALMA DE MALLORCA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El excabeza de lista del PP al Ayuntamiento de Palma, Mateo Isern, ha achacado su renuncia a la concejalía de la ciudad, dada a conocer este miércoles, a "decisiones del partido" y a causas de edad, puesto que ha dicho, acaba "de cumplir 60 años" y de todas maneras, "no sería el candidato a las elecciones del 23", por lo que prefiere "dar el relevo a personas con recorrido", pero con más futuro en la política.

Así lo ha explicado el 'popular' en rueda de prensa, donde ha explicado que en estos comicios, él volvió al PP debido a que "Company se lo pidió", y que la decisión de ahora no habría sido la que es "si el partido lo hubiera querido". "No haber conseguido la alcaldía es un fracaso personal mío", ha dicho el candidato, por lo que "si no se han conseguido los objetivos, mi responsabilidad es irme".