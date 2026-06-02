La izquierda celebra el recurso de inconstitucionalidad a la derogación de la ley de memoria y Vox habla de "pataleta"

Archivo - Manifestantes en Palma a favor de la memoria democrática. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSIB y MÉS per Mallorca han celebrado este martes el recurso de inconstitucionalidad contra la derogación de la ley de memoria democrática de Baleares que ha anunciado este martes el Gobierno de España, mientras que Vox ha calificado el anuncio como una "pataleta".

En declaraciones a los medios, el portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha valorado que el Gobierno de España haya hecho "lo que no ha hecho Marga Prohens, que no ha sabido frenar a Vox".

"Es importante que los partidos democráticos frenen a la ultraderecha y la interposición de este recurso es un buen paso", ha afirmado. Negueruela ha hecho hincapié en que si el Tribunal Constitucional admite el recurso, la derogación quedaría anulada y la norma balear volvería a estar vigente.

Para el socialista, el PP nunca tendría que haber aceptado la derogación de una norma que había sido consensuada para ceder a las exigencias de Vox.

La diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon, por su parte, ha calificado como una "buena noticia" que se pueda recuperar la norma autonómica, teniendo en cuenta además que en las próximas semanas la ley de fosas cumplirá diez años. "Una ley sin la otra no tiene sentido", ha afirmado.

La ecosoberanista ha defendido que la ley de memoria representa la dignidad y el reconocimiento que requieren las víctimas.

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha calificado el recurso anunciado como una "pataleta" y ha cuestionado la autoridad del Gobierno de España para impedir que un parlamento autonómico apruebe o derogue una ley.

Cañadas ha señalado como "absolutamente antidemocrática" la posibilidad de que se anule la derogación como medida cautelar. "Pueden hacer todas las pataletas que quieran pero es una ley injusta y sectaria", ha concluido.