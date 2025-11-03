La izquierda de Cort pide que se cambie el calendario de tramitación de los presupuestos municipales

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Palma, en la plaza de Cort. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de PSIB-PSOE, MÉS per Palma y Unidas Podemos han pedido que se modifique el calendario de tramitación de los presupuestos municipales, al considerar que no deja tiempo material para revisar las cuentas antes de que empiecen las comparecencias de los regidores.

En este sentido, han registrado una propuesta para modificar el calendario de comparecencias para que empiecen este martes al mediodía y garantizar el trabajo de control al gobierno por parte de los grupos de la oposición.

En un comunicado conjunto, han lamentado que el equipo de gobierno haya presentado un calendario que deja menos de dos horas para revisar el proyecto de presupuestos para el 2026.

Los tres grupos consideran que es "del todo imposible" poder realizar una tarea de control efectiva de estas cuentas en un intervalo de tiempo tan corto.

"Es importante poder revisar la documentación para, así, poder pedir detalles sobre los puntos que se consideren pertinentes. No se trata de comparecencias meramente informativas unilaterales, sino que el resto de grupos municipales tienen la palabra y, por lo tanto, tienen que poder intervenir en condiciones", han argumentado.

La propuesta alternativa de calendario de comparecencias de la izquierda, han defendido, se adapta a las necesidades de los miembros de la corporación y al reglamento orgánico del Pleno en su punto 107.

De este modo, se propone que las comparecencias se inicien este martes a partir de las 12.00 horas, 24 horas después de que todos los grupos políticos hayan recibido toda la información y de que ésta pueda ser revisada con tiempo suficiente.

Los tres grupos coinciden en que esta manera de gestionar la información del gobierno del PP "atenta contra la transparencia y el buen gobierno a la que tienen derecho todos el ciudadanos de Palma".