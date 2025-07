La izquierda insta al Govern a negociar la subida del ITS y Bauzà reprocha la falta de gestión: "Basta de demagogia"

Pilar Costa (PSIB), al PP: "Venderían a su madre políticamente para mantenerse en la silla"

PALMA, 7 (EUROPA PRESS)

Los grupos de la izquierda en el Parlament han instado al Govern a negociar la subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha reprochado que "lo difícil del ITS no es subirlo ni crearlo, es gestionarlo" cosa que la izquierda "no ha hecho en ocho años".

"Basta ya de hacer demagogia", ha dicho el conseller este lunes en la primera sesión plenaria de los presupuestos autonómicos para 2025 y durante el debate de la sección 12 correspondiente a la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes.

Bauzà ha recordado que la izquierda busca el decrecimiento, mientras que el Govern apuesta por la congestión. Durante el debate, ha detallado las partidas presupuestarias de su Conselleria que, a su parecer, muestran la voluntad de "política útil" del Govern, así como de consolidar "un modelo del futuro".

RECHAZO FRONTAL DE LA OPOSICIÓN

Los grupos de PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos han presentado enmiendas a la totalidad al rechazar las cuentas del departamento de Jaume Bauzà.

La diputada socialista Pilar Costa ha arremetido contra la gestión del conseller en los tres ámbitos de su Conselleria al considerar que "sus políticas van en sentido contrario de lo que pregonan". "La palabra dada es la palabra abandonada", ha criticado.

"Venderían a su madre políticamente para mantenerse en la silla, en este caso, han vendido nuestra tierra y nuestra lengua para ganar tiempo en esta legislatura", ha dicho dirigiéndose a la bancada 'popular'.

En cuanto a las partidas de turismo, los grupos de la izquierda han reclamado el aumento del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) anunciado por el Govern y que finalmente no se ha materializado. "en concreto, MÉS per Mallorca ha instado a Bauzà a votar a favor de alguna de las enmiendas para subir el ITS, ya que las han presentado por meses.

Igualmente, la socialista le ha dicho que si no están de acuerdo con la cuantía o los meses el PSIB está dispuesto a negociar la cómo y cuándo tiene que ser la subida del ITS.

En este sentido, las diputadas de Més per Menorca y Unidas Podemos, Joana Gomila y Cristina Gómez, respectivamente, han rechazado las partidas presupuestarias para promoción turística . "Insisten en el error de no trabajar para la diversificación", ha considerado Gomila.

Por otro lado, la socialista ha reprochado la "falta de apoyo" del Govern hacia la lengua catalana, apuntando que "se han dejado arrastrar por el odio de Vox". También ha criticado esta cuestión el diputado de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien ha acusado al Ejecutivo de "estar eliminando el requisito del catalán".

"La eliminación del requisito del catalán en la función pública la están haciendo, como diría Luis Fonsi, pasito a pasito, suave suavecito, pero la están haciendo", ha ironizado.

Para los ecosoberanistas, es necesario incrementar el uso social del catalán, una cuestión en la que los presupuestos "no prevén ni un céntimo".

La diputada de Vox María José Verdú ha defendido una enmienda que propone una partida de 50.000 euros adicionales al Consorcio del Castillo de San Carlos. "Vox defiende nuestra cultura, no la de otros, y la defiende libre de imposiciones ideológicas, respetuosa con nuestras raíces y abierta a la participación de la sociedad civil", ha dicho.