La izquierda y Vox votan a favor de incluir mecanismos de control de los presupuestos autonómicos en caso de prórroga

Las enmiendas aprobadas en ponencia harían, entre otras, que el Govern tuviera que pasar los proyectos del ITS por el Parlament

El PP acusa a Vox de dificultar el trabajo del Ejecutivo y les pide que recuperen la "cordura"

PALMA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de la izquierda y de Vox han votado a favor de una serie de enmiendas presentadas por el PSIB a la ley de polígonos industriales para incluir nuevos mecanismos de control de los presupuestos autonómicos en los casos en los que éstos se prorroguen, como sucede en la actualidad.

Lo han explicado este miércoles en una rueda de prensa el portavoz del grupo socialista, Iago Negueruela, quien ha apuntado que las propuestas se han incluido en la reunión de ponencia de la citada ley, que aún deberá pasar por comisión y por el pleno del Parlament.

Entre las medidas, que han recibido el apoyo de todos los partidos menos del PP, destacan asuntos como el hecho de que, en caso de prórroga presupuestaria, los proyectos financiados con el impuesto de turismo sostenible (ITS) deban ser ratificados en el Parlament pese a haber sido aprobados anteriormente en la comisión correspondiente.

En caso de que esto saliera adelante, ha dicho Negueruela, afectaría a cerca de 300 millones de euros en proyectos del ITS que quedarían "bloqueados" y que el Govern tendría que volver a someter a votación parlamentaria.

Otra de las enmiendas aprobadas este miércoles en la ponencia de la ley de polígonos con los votos de la izquierda y los de Vox implicaría que el techo de gasto establecido antes de la tramitación de la correspondiente ley de presupuestos, siempre que ésta no sea aprobada finalmente y se requiera la prórroga de los anteriores, no tendrían validez.

En cambio, según la propuesta del PSIB, el límite de gasto tendría que ser el establecido en los presupuestos del año anterior. "Si es así, será el presupuesto del año anterior el que fija los ingresos y los gastos que se pueden aplicar, por lo que no se podrían subir los ingresos de este año. Esto tiene un impacto muy importante en la acción de gobierno", ha apuntado el portavoz socialista.

Otra de las iniciativas que se han incluido en el texto legislativo ha sido que los consellers, cuando se prorroguen las cuentas autonómicas, tengan que comparecer en el pleno del Parlament para dar cuenta de las modificiaciones de crédito que pretenden hacer en su departamento.

Asimismo, que éstos deban entregar a los grupos parlamentarios la información sobre estas modificaciones con carácter mensual, y no de forma trimestral como estipula ahora la normativa.

"Esto alteraría el panorama presupuestario del Govern para este 2025, ya no podría hacer lo que pensaba hacer. No tendría los ingresos que pensaba tener ni tendría el ITS con el que contaba, salvo que negocie. Y como esto va de negociar, que se sienten de una vez", ha sentenciado Negueruela.

EL PP AFEA SU VOTO A VOX Y LE PIDE CORDURA

Por su parte, la portavoz adjunta del grupo parlamentario 'popular', Marga Durán, ha afeado a los miembros de Vox que se haya puesto de acuerdo con la izquierda para poner trabas a la acción de gobierno del Ejecutivo presidido por Marga Prohens.

"Denunciamos que Vox se ha aliado con el PSIB y lo ha hecho con un único fin, dificultar el trabajo del Govern de Prohens", ha sostenido Durán, quien ha considerado que la concordancia de sus votos con los de la izquierda "no ha sido casualidad" y estaba pactada de antemano. "Han hecho una pinza PSIB-Vox para que las cosas no salgan adelante", ha dicho.

Ante esta situación, ha reclamado a los de Santiago Abascal que "recuperen un poco la cordura" y piensen que los ciudadanos de Baleares "no les votaron para dificultar poner en marcha las políticas del cambio".

En ningún caso, ha aclarado Durán, esto supone que el PP rompa de nuevo con Vox y ha asegurado que seguirán trabajando. "Pero nos extraña que digan que no contamos con ellos, porque saben que no es cierto, saben que nos sentamos con ellos y que quienes les han defendido ha sido el PP", ha zanjado.