Jaime Martínez, reelegido presidente del PP Palma con el 99,5% de los votos emitidos

El presidente del PP de Palma y alcalde de la capital balear, Jaime Martínez. - PP

PALMA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Jaime Martínez ha sido reelegido presidente del PP de Palma con el 99,5 por ciento de los votos emitidos durante la celebración del Congreso de la Junta Territorial celebrado este sábado en Casa Esment.

En su discurso de proclamación, Martínez ha destacado que este es el resultado de un partido unido, el resultado del esfuerzo que todos han hecho para tener el partido que es en la actualidad.

En esta línea, ha agradecido el apoyo obtenido, que ha calificado como una señal clara de que la hoja de ruta que se trazó en 2021 avanza con paso firme, cumpliendo todos los objetivos.

"Lo que hoy se ha puesto de manifiesto es la fortaleza de un proyecto que inició su andadura hace cinco años con enorme ilusión y con un objetivo claro, recuperar la alcaldía de Palma en mayo de 2023 para acabar con ocho años de desgobierno de los partidos de izquierdas que arrastraron a la ciudad a un retroceso sin precedente en calidad de vida. Ocho años en los que Palma perdió dinamismo, liderazgo, ambición y también ilusión", ha incidido.

El presidente de la Junta Territorial de Palma ha señalado que en estos años desde la llegada del PP a la alcaldía se está actuando con firmeza en la mejora de los servicios públicos, "que se habían ido deteriorando de manera alarmante durante años".

Del mismo modo ha destacado otra de sus prioridades, la seguridad ciudadana, y la inversión del mayor presupuesto de la historia. En este sentido, ha hecho hincapié en la mejora de recursos y en la dotación de agentes para la Policía Local después de años en que los efectivos policiales se habían visto mermados. "Partíamos de un compromiso inicial de incorporar 300 nuevos efectivos y cuando acabemos 2027 habremos superado esa cifra, llegando a 375 nuevos policías", ha asegurado.

PROBLEMÁTICA DE LA VIVIENDA

En su intervención ha señalado también la vivienda como otra de sus prioridades y ha explicado que se está encarando con determinación y con soluciones "valientes y reales" uno de los mayores desafíos de la actualidad.

"Mientras otros se echan ahora las manos a la cabeza en vez de preguntarse por qué no actuaron durante los ocho años que gobernaron, nosotros hemos puesto las bases para aumentar la oferta, movilizar suelo, agilizar licencias y construir vivienda accesible para jóvenes, familias y mayores", ha afirmado.

En esta línea, ha destacado el plan de choque municipal puesto en marcha, así como los Proyectos Residenciales Estratégicos impulsados por el Govern que se están tramitando en Palma y cuentan con un potencial de más de 4.000 nuevas viviendas a precio limitado.

Martínez también ha puesto en valor el trabajo que se está llevado a cabo en los barrios de Palma. "Durante demasiado tiempo muchos vecinos sintieron que el Ayuntamiento les había dado la espalda. Hoy estamos invirtiendo en calles, plazas, equipamientos y servicios", ha señalado.

En su discurso ha agradecido a la presidenta del PP de Baleares y del Govern, Marga Prohens, y al presidente del PP de Mallorca y del Consell, Llorenç Galmés, "su compromiso con Palma y su sensibilidad con las necesidades de la ciudad", y ha señalado las aportaciones realizadas a Palma en virtud de la Ley de Capitalidad y en el "hito histórico" que supuso la modificación de dicha ley en 2025, garantizando una aportación anual mínima de 25 millones de euros.

ABANDONO DE PEDRO SÁNCHEZ

Frente al apoyo de Govern y Consell, Martínez ha criticado "el abandono" del Gobierno de Pedro Sánchez. "No hemos visto en el Ejecutivo central el compromiso necesario para sacar adelante proyectos que son de competencia estatal pero que hace años que están estancados", ha señalado, citando los ejemplos de Son Busquets, las obras de es Baluard des Príncep, de la Ciudad de la Justicia, las ayudas para el reposicionamiento de los destinos turísticos maduros, la financiación para la renovación y mejora de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, la EDAR II, y la infraestructura del emisario submarino.

En su intervención también ha hecho referencia al fenómeno migratorio. "Palma ha sido históricamente un lugar de encuentro, abierta a las personas que llegan con voluntad de construir una vida mejor. Sin embargo, también debemos reconocer que cuando los flujos migratorios se producen al margen de los mecanismos legales y de la capacidad de las administraciones para gestionarlos, aparecen problemas reales que afectan tanto a quienes llegan como a quienes ya viven aquí", ha indicado.

En este sentido, ha destacado que Baleares se está enfrentando a una situación "realmente dramática, con una presión insostenible, que en Palma, por su condición de capital de la comunidad, se hace mucho más patente".

Por esta razón, ha añadido, nunca podrá estár de acuerdo con el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, "anunciado por Sánchez sin el más mínimo consenso". El presidente de los 'populares' de Palma ha incidido en que "no pueden aceptar bajo ningún concepto el descontrol y falta de planificación que está permitiendo una situación que excede la capacidad y que está poniendo en riesgo la convivencia".

"Somos tierra de acogida, lo hemos sido siempre y lo seguiremos siendo, pero con orden, con planificación y teniendo en cuenta la idiosincrasia de cada territorio", ha incidido Martínez, refiriéndose también a la situación de la antigua prisión.

Sobre esto, ha recordado que el censo de las personas que ocupan el recinto pone de manifiesto que un 70 por ciento está en situación administrativa irregular. Ante esta situación ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez "que tome cartas en el asunto y aporte soluciones".

GRACIAS A LAS JUNTAS DE DISTRITO Jaime Martínez ha agradecido los apoyos recibidos a las juntas de distrito, a los afiliados, a los militantes y a los regidores y sus equipos. "La renovación de la Junta Territorial es el punto y seguido para continuar trabajando con la misma fuerza hacia una nueva victoria el año que viene", ha indicado.

En su intervención, la presidenta del PP balear, Marga Prohens, ha destacado que el PP de Palma ha renovado su confianza en el alcalde de la ciudad mientras que el PSOE "aún no sabe quién será su candidato".

En este sentido, ha asegurado que al candidato que quería impulsar Francina Armengol, el exconseller Iago Negueruela, "no lo quieren ni los suyos", después de que en su congreso recibiera "más de un 30% de voto en blanco". "El PSOE es incapaz de encontrar un candidato para disputarle la alcaldía a Jaime Martínez", ha afirmado.

Prohens también ha defendido el trabajo conjunto entre el Govern y el Ayuntamiento para "transformar la ciudad como no se había hecho en 20 años". Ha destacado que el Govern tiene en planificación "más de 4.000 viviendas de precios accesibles en Palma para residentes".

Asimismo, ha puesto en valor las medidas fiscales impulsadas por el Ejecutivo autonómico, subrayando que "9.000 familias en Palma no han tenido que pagar ni un euro por heredar el fruto de toda una vida de trabajo y esfuerzo de sus padres o abuelos, ahorrándose en total 200 millones de euros".