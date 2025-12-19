El jardín de La Misericòrdia acoge una muestra de productos artesanos hechos en Mallorca

Pimera edición de la feria artesana de Navidad en el jardín del Centro Cultural la Misericòrdia - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha inaugurado este viernes la primera edición de la feria artesana de Navidad en el jardín del centro cultural de La Misericòrdia, que estará abierta al público hasta el 21 de diciembre y reunirá una selección de productos locales.

La consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha expresado su satisfacción por la gran acogida que ha tenido, según ha informado la institución insular en un comunicado.

Roca ha celebrado que la respuesta haya sido "mejor de los esperada" y ha considerado que la cantidad de personas que han asistido a la inauguración "muestra el valor de la artesanía de Mallorca".

Asimismo, ha destacado que el mercado no solo destaca por la calidad de los productos, sino también por su capacidad de crear un ambiente navideño "único y participativo".

A su parecer, esta iniciativa es una experiencia cultural en la que los visitantes "pueden conectar con la artesanía, disfrutar una gran atmósfera navideña y participar en las actividades".

Durante el fin de semana, los visitantes podrán disfrutar de una variedad de artículos hechos a mano como joyería, bisutería, cerámica, pintura, grabados, dulces artesanos e incluso café tostado.