La JEC rechaza los recursos del PSIB por los anuncios de Prohens en el Debate de Política General

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Parlament, el día del Debate de Política General. - CAIB

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Central (JEC) ha desestimado los recursos presentados por el PSIB, por los anuncios de la presidenta del Govern, Marga Prohens, durante el Debate de Política General, celebrado el 20 y 21 de octubre.

La secretaria general del PP en Baleares, Sandra Fernández, ha celebrado este rechazo y ha señalado que el PSIB "vuelve a hacer el ridículo", al "intentar silenciar" a Prohens por lo que, a su modo de ver, "le ha vuelto a dejarlo en evidencia".

En un comunicado, la representante del PP ha aseverado que los socialistas pretendían sancionar a la presidenta por "hacer su trabajo, rendir cuentas y explicar su proyecto" para Baleares pero "han vuelto a fracasar".

Fernández ha subrayado que el PSIB "ha perdido dos veces", primero ante la Junta Electoral Provincial y ahora ante la JEC. "Ni sus denuncias, ni sus recursos han conseguido lo que pretendían, que era sancionar a Prohens por intervenir en un debate parlamentario", ha remarcado.

En este sentido, ha apuntado que la resolución confirma que el Debate de Política General es una actividad parlamentaria "ordinaria" y que las manifestaciones de la presidenta están "amparadas por la inviolabilidad parlamentaria, sin que proceda exigir responsabilidad electoral por su contenido".

"Armengol y el PSIB quisieron convertir la JEC en un instrumento de su estrategia de oposición pero la legalidad ha vuelto a imponerse a sus intentos de censura política", ha afirmado.

Asimismo ha recriminado a los socialistas estén más "preocupados" por intentar impedir que Prohens "explique su gestión" que por "presentar una sola propuesta útil para los ciudadanos de estas islas".

Fernández ha destacado que la JEC también rechaza la apertura de un expediente sancionador contra Prohens y considera "suficientes" las medidas adoptadas por la Junta Electoral Provincial respecto a la difusión posterior de determinados contenidos a través de los canales institucionales del Govern.

"El PSIB pedía sanciones contra Prohens y se queda sin ellas. Esa es la realidad de una nueva derrota de su estrategia de denuncias y recursos", ha señalado.

Del mismo modo, ha reprochado que el PSIB ha convertido la "confrontación permanente" y la "judicialización de la política" en su "única alternativa" a la gestión de Marga Prohens.

"Mientras el Govern presenta medidas en vivienda, fiscalidad y apoyo a las familias, el PSIB responde con denuncias. Mientras Prohens da explicaciones en el Parlament, Armengol intenta que la sancionen. Esa es la diferencia entre un partido que gobierna y otro que solo sabe poner obstáculos", ha añadido.

Finalmente, Fernández ha asegurado que ni las denuncias del PSIB, ni sus intentos de "silenciar" a la presidenta "van a frenar el trabajo del Govern".

"Los ciudadanos de Baleares merecen una oposición que trabaje por sus problemas y no un PSIB instalado en la confrontación y la denuncia permanente. Hoy la JEC ha vuelto a rechazar sus pretensiones y ha confirmado que Prohens podía rendir cuentas ante el Parlament con todas las garantías", ha concluido.