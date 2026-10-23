El jefe de la Guardia Civil en Baleares se fija como prioridad conseguir viviendas para fidelizar las plantillas

El jefe de la Guardia Civil en Baleares, Alejandro Hernández Mosquera, en su toma de posesión. - GUARDIA CIVIL

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Guardia Civil en Baleares, Alejandro Hernández Mosquera, se ha comprometido a trabajar con administraciones y sector privado para conseguir soluciones habitacionales para los agentes en el archipiélago y ha expresado, en la misma línea, la urgencia de fidelizar al personal.

"No basta con cubrir las plantillas. Necesitamos que los guardias civiles quieran venir a las Islas, que puedan desarrollar aquí su carrera profesional y que encuentren condiciones óptimas para permanecer con sus familias", ha afirmado en su discurso de toma de posesión, que se ha celebrado este viernes en la Fundación Sa Nostra, en Palma.

El general ha agradecido el acuerdo entre administraciones para el nuevo complemento de insularidad, aunque ha insistido en que el elevado coste de la vida en el archipiélago sigue constituyendo "un obstáculo".

Hernández Mosquera se ha comprometido igualmente a seguir solicitando a los mandos medidas que hagan más atractivo y sostenible el destino en Baleares como una valoración adecuada en los baremos profesionales, el reconocimiento del derecho preferente cuando proceda y mejores oportunidades para que los guardias civiles puedan desarrollar aquí su proyecto de vida.

"Porque detrás de cada guardia civil hay una persona y, casi siempre, una familia que comparte los sacrificios del servicio. Cuidar de ellos no es solo una cuestión de justicia, es también una condición indispensable para garantizar la continuidad, la experiencia y la eficacia de nuestra institución", ha añadido.

El jefe de la Benemérita en Baleares ha reivindicado avances en las mejoras de las plantillas y de los catálogos de puestos de trabajo, así como en la modernización de las instalaciones, "dentro de nuestras posibilidades" y ha afirmado que asume el mando con "orgullo, ilusión y plena conciencia de las obligaciones que representa".