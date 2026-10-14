Una jornada del IEB reflexionará sobre el catalán como lengua de acogida en Baleares

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PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La décima Jornada de Dinamización Lingüística, que organiza el Govern a través del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) abordará y reflexionará sobre el catalán como lengua de acogida en Baleares.

Según ha informado este miércoles la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, la jornada se llevará a cabo el próximo 21 de octubre en el Museo de la Educación, en Inca, bajo el lema 'El català, llengua d'acollida'.

El encuentro centrará la atención en los retos que plantean los cambios demográficos y la llegada de personas procedentes de otros territorios que deciden establecerse en las Islas.

En ese contexto, la jornada abordará la situación demográfica actual, la convivencia entre lenguas y las estrategias que pueden contribuir a reforzar el papel del catalán.

Durante estos diez años, la Jornada de Dinamización Lingüística ha analizado aspectos diversos relacionados con la realidad sociolingüística del territorio, como la lengua en el mundo empresarial y comercial, las actitudes lingüísticas, los nuevos hablantes, los usos lingüísticos entre la juventud o los recursos lúdicos para fomentar su uso.

Profesionales de los diferentes territorios de habla catalana y otras comunidades plurilingües han compartido experiencias y buenas prácticas que han enriquecido el debate sobre la normalización lingüística.

El programa de esta décima edición incluye ponencias sobre la evolución de los flujos migratorios en baleares y sobre los factores que influyen en la decisión de aprender y utilizar el catalán entre las personas migradas adultas.

También se presentarán experiencias de acogida lingüística impulsadas por administraciones públicas de Baleares, Andorra y Cataluña, así como iniciativas desarrolladas por entidades sociales.

También habrá una mesa redonda dedicada a los testimonios de nuevos hablantes que compartirán en primera persona su proceso de aprendizaje e incorporación del catalán.

La Jornada se dirige principalmente a asesores lingüísticos, técnicos de dinamización lingüística y profesionales del tercer sector que trabajan con población inmigrante. Asimismo, está abierta a cualquier persona interesada en la materia.

La participación se podrá realizar tanto de forma presencial como online, y los asistentes podrán obtener un certificado de asistencia o aprovechamiento. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 15 de octubre, a través del formulario disponible en la web del IEB.

El director general de Cultura, Llorenç Perelló, que estará presente en la Jornada, ha afirmado que un año más, en su décima edición, esta jornada quiere continuar consolidándose como un espacio de referencia para la promoción del uso social del catalán.