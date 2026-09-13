Un joven acusado de patronear una patera hasta Formentera se enfrenta a seis años de prisión

Archivo - Una patera localizada en la costa de Mallorca. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo jueves (12.45 horas) la vista previa del juicio contra un joven acusado de patronear una patera hasta Formentera.

La Fiscalía solicita que sea condenado a seis años de prisión como supuesto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La embarcación, según expone el fiscal en su escrito de acusación, zarpó de las costas de Tipassa (Argelia) y llegó a Formentera el pasado 20 de abril. A bordo viajaban 17 personas.

Durante la travesía, que duró 18 horas, se les acabó el combustible y quedaron a la deriva hasta ser rescatados por Salvamento Marítimo.

La Fiscalía menciona expresamente a dos de los pasajeros de la patera, quienes dijeron haber pagado unos 3.700 euros para realizar el viaje migratorio, pero no especifica a quién los abonaron. Al acusado tan solo se le responsabiliza de realizar funciones de dirección, conducción y repostaje de la embarcación durante la travesía.