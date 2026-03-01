Un joven, en estado grave tras caer de nueve metros de altura en el Baluard del Príncep

Archivo - Ambulancias del SAMU 061 en Mallorca - CAIB - Archivo

PALMA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 23 años ha resultado herido grave después de precipitarse desde una altura de nueve metros en la zona del Baluard del Príncep de Palma.

Los hechos ocurrieron sobre las 23.50 horas de este sábado y hasta el lugar de los hechos se desplazaron una ambulancia de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico, según ha informado el SAMU 061.

Tras practicarle unos primeros auxilios, los servicios sanitarios optaron por trasladar al joven al Hospital de Son Espases a consecuencia de la gravedad del politraumatismo que había sufrido. En la intervención también participaron agentes de la Policía Local de Palma y la Policía Nacional.