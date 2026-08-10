El joven que se tiró desde un duodécimo piso en Palma discutió con su expareja pero no constan malos tratos

Imagen de vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

PALMA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El joven que el pasado viernes se tiró desde el duodécimo piso de un edificio de Palma discutió previamente con su expareja, quien sin embargo no ha denunciado que se produjeran malos tratos ni un episodio de violencia de género.

Así se desprende las pesquisas llevadas a cabo por los agentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Baleares, quienes han trabajado estos días para lograr identificar al precipitado, dado que no llevaba consigo ningún tipo de documentación.

Según han explicado a Europa Press fuentes próximas a la investigación, se trata de un joven que no residía en el edificio desde el cual se tiró, uno de los más altos de la capital balear y ubicado en la calle Francesc Martí i Mora, junto a la plaza Madrid.

Discutió con su expareja, se adentró en el inmueble y, tras subir hasta el duodécimo piso, se arrojó al vacío. Primero fue a parar contra un árbol, que amortiguó la caída, y después cayó sobre dos personas que estaban sentadas en la terraza de un establecimiento.

Los investigadores han localizado a la mujer, quien se encuentra en buen estado y ha confirmado que se produjo una discusión, pero no ha denunciado que se produjera un episodio de violencia de género. Tampoco han denunciad, al menos por el momento, los dos lesionados, uno de los cuales presenta varias fracturas.

El precipitado, por su parte, sigue hospitalizado en el Hospital Universitario Son Espases, donde el pasado viernes ingresó con pronóstico grave.