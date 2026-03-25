Juaneda manifiesta respeto a decisiones judiciales y garantiza la continuidad de su actividad

PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Juaneda Hospitales ha manifestado este miércoles su máximo respeto a las resoluciones judiciales, que en cualquier caso no son firmes en este momento, y garantiza plenamente la continuidad de su actividad y la prestación de una atención sanitaria de calidad, cercana y segura para todos sus pacientes.

En un comunicado, la compañía ha valorado de este modo que la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Baleares haya desestimado el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de Mercantil número 2 de Palma que declaró el derecho de adquisición preferente de la Clínica Juaneda por parte de la entidad Vithas.

El litigio, han recordado desde Juaneda, tiene su origen en desacuerdos de carácter societario entre algunos accionistas, una cuestión estrictamente interna que no afecta en absoluto ni al funcionamiento de los hospitales ni a la atención asistencial.

El equipo legal de la compañía se encuentra analizando en detalle el contenido de la sentencia, sus posibles repercusiones y las acciones legales que, en su caso, correspondan conforme al ordenamiento jurídico, han añadido.