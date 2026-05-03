A juicio por agredir y violar a una mujer en Capdepera

Archivo - Fachada de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, a 7 de noviembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo miércoles (10.00 horas) a un hombre acusado de agredir y violar a una mujer en Capdepera.

La Fiscalía solicita que sea condenado a ocho años de prisión y al pago de cerca de 1.000 euros como supuesto autor de un delito de lesiones y otro de agresión sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron sobre la tarde del 11 de febrero de 2021 en Capdepera. El acusado y la víctima, que mantenían una relación de amistad, paseaban cuando iniciaron una discusión.

En un momento dado, él le propinó un empujón y la agarró con fuerza del cuello y del cabello. Después continuaron hasta casa del sospechoso, cuando ante su negativa de mantener relaciones sexuales la volvió a agredir y la violó.

Pese a que la mujer le rogó que parara, no hizo caso. En un momento dado ella lanzó contra el agresor una papelera que tenía a mano, a lo que él respondió con reiteradas patadas.

Después la volvió a violar hasta que llegaron al domicilio unos agentes de la Policía Local de Capdepera que habían sido alertados por los vecinos al escuchar los gritos de la víctima.

El representante del Ministerio Público considera que concurre la circunstancia atenuante de intoxicación etílica, dado que durante los hechos se encontraba bajo los efectos del alcohol.