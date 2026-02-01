A juicio diez acusados de enviar cocaína desde Perú hasta Mallorca escondida en sillas de ruedas

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebrará a partir de este lunes (09.30 horas) el juicio contra diez acusados de enviar partidas de cocaína y marihuana desde Perú hasta Mallorca escondidas en sillas de ruedas.

Según expone la Fiscalía en su escrito de acusación, los hechos tuvieron lugar entre abril de 2023 y julio 2024, tiempo durante el cual los procesados se dedicaron al envió de estupefacientes desde diferentes países de Latinoamérica, principalmente desde el país andino.

Para ello empleaban correos humanos, también conocidos como mulas, que llevaban la droga escondida en la estructura de sillas de ruedas. Una vez las partidas llegaban a Mallorca, las distribuían y vendían.

Cada uno de los procesados cumplía una función dentro de la estructura criminal, que estaba liderada por un hombre que, pese a haber sido identificado, se encuentra huido de la justicia. Algunos ejercían como intermediarios con otros traficantes, mientras que otros se encargaban del transporte y del almacenamiento de las sustancias.

Uno más era el "representante" de la banda en Mallorca, mientras que otros se dedicaban al cultivo de marihuana en una finca de Marratxí o se encargaban del suministro de cocaína cuando no era posible traerla desde América Latina.

En los diversos registros realizados por la Policía Nacional en el momento de la detención de los sospechosos intervinieron diversas cantidades de droga valoradas en más de 344.000 euros.

El representante del Ministerio Público considera que los diez acusados son igualmente culpables de sendos delitos de contra la salud público y de pertenencia a organización criminal.

Por el primero interesa que cada uno de ellos sea condenado a ocho años de prisión y al pago una multa de 1,3 millones de euros, y por el segundo a dos años de cárcel.