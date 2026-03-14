A juicio por falsificar poderes notariales para conseguir préstamos por casi medio millón de euros

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra desde este lunes (09.45 horas) y con sesiones durante toda la semana juicio contra un hombre acusado de falsificar poderes notariales para obtener préstamos por valor de casi medio millón de euros.

Fiscalía reclama para el procesado una condena de siete años de prisión por un delito continuado de falsedad en documento público y un delito continuado de estafa, así como una multa de 7.200 euros e indemnizaciones por los importes supuestamente estafados.

Según se recoge en el escrito de acusación, el hombre, aprovechando su condición de oficial de notaría falsificó las firmas de dos notarios para conseguir sendos poderes notariales. Entre 2017 y 2019, con estos documentos fraudulentos logró varios préstamos por importe de 448.000 euros que posteriormente presentaba como garantía hipotecaria.