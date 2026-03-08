A juicio por intentar asesinar a su marido mientras dormía con su hija de dos años en Palma

Archivo - Dos coches policiales a su llegada a la Audiencia Provincial de Baleares. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo viernes (09.30 horas) a una mujer acusada de intentar asesinar a su marido mientras este dormía con su hija de dos años en Palma.

La Fiscalía solicita que sea condenada a 11 años de prisión y que se le prive de la patria potestad de la menor como supuesta autora de un delito de tentativa de asesinato.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron la mañana del 19 de octubre de 2024 en el domicilio en que el que la familia vivía, ubicado en Palma.

La procesada, aprovechando que su marido dormía acompañado de la hija que tienen en común, entonces de dos años de edad, le asestó varias puñaladas en el pecho con un cuchillo de grandes dimensiones.

Aunque el hombre se despertó, su mujer le siguió apuñalando en el tórax, la axila y el brazo derecho. A la vez, le metía los dedos en la boca y, cuando él gritaba de dolor, le ordenaba callarse.

La víctima, en un momento dado, consiguió arrebatarle el cuchillo y poner a salvo a la menor. La procesada se encuentra en prisión provisional desde el día siguiente a los hechos.