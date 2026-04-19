A juicio por quedarse 800.000 euros haciendo creer a dos personas que invirtiéndolos ganarían 120.000 euros en 40 días

Archivo - El palacio de Justicia, sede de la Audiencia Provincial y el TSJIB. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra este miércoles (09.30 horas) el juicio contra un hombre acusado de estafar a otros dos más de 800.000 euros haciéndoles creer que ganarían 120.000 euros más en 40 días con una inversión.

El hombre está acusado de un delito de estafa y se enfrenta, por unos hechos que ocurrieron en una localidad de Mallorca en 2008, a tres años y seis meses de prisión.

Según señala el fiscal en su escrito de acusación, el hombre hizo creer a dos personas que si le entregaban 850.000 euros, gracias a una inversión, ganarían en sólo 40 días la cantidad de 120.000 euros.

"El acusado actuaba sabiendas de que no llevaría a cabo ninguna operación ni devolución ni del principal, ni de los beneficios prometidos, y guiado por un ánimo de obtener un ilícito beneficio", dice el Ministerio Público. Las víctimas entregaron al procesado tres cheques por valor de 278.000, 257.900 y 314.100 euros.