A juicio siete acusados de vender drogas en Menorca y amenazar a sus compradores: "Te vamos a partir las piernas"

Archivo - La Audiencia Provincial de Palma, a 24 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará a partir del próximo martes (09.30 horas) a siete acusados de vender drogas en Menorca y amenazar a los compradores que les debían dinero.

La Fiscalía solicita que, en conjunto, sean condenados a un total de 43 años de prisión y al pago de multas que ascienden a 36.660 euros como supuestos autores de delitos contra la salud pública, de amenazas, de lesiones y de maltrato.

Los hechos, según expone la representante del Ministerio Público en su escrito de acusación, sucedieron en Menorca entre 2018 y finales de julio de 2019.

Durante este periodo, los dos principales acusados --quienes se enfrentan, respectivamente, a nueve años de prisión-- se dedicaron a la venta de estupefacientes, especialmente cocaína, en las zonas de Maó y Es Castell.

Lo hacían en colaboración de un chico que entonces era menor de edad, a quien encargaban la venta de droga a terceras personas y la búsqueda de posibles compradores a cambio de una comisión.

Las sustancias se las compraban al hermano de uno de ellos y a sus cuatro socios, quienes a su vez traficaban. En los diferentes registros domiciliarios que llevaron a cabo, los investigadores intervinieron diversas cantidades de cannabis, cocaína y MDMA.

Los dos cabecillas de la trama, siempre según la fiscal, amenazaban a sus compradores habituales con atentar contra su vida si no les pagan las cantidades acordadas a cambio de los estupefacientes.

"Te vamos a partir las piernas", le dijeron a uno de ellos, según consta en los mensajes intervenidos por los investigadores. "Te juro que te vas a arrepentir, yonqui de mierda", "como no me pagues mañana te voy a reventar la cabeza", "te voy a secuestrar y a matar" o "te dejo inconsciente y te tiro en un descampado" fueron otras de las amenazas que vertieron.

En una ocasión llegaron a personarse en el lugar de trabajo de uno de sus compradores y uno de ellos le propinó un golpe en la cara y le lanzó una piedra, causándole lesiones. La otra procesada, por su parte, le apuntó con una pistola de bailes.

Llegaron incluso a amenazar al menor de edad que colaboraba con ellos después de que este contrajera una deuda de 400 euros por la compra de cuatro gramos de cocaína. "Si no pagas te partimos las piernas", le espetaron.