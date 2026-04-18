A juicio por violar a una amiga en un coche en Magaluf

Archivo - Dos coches policiales a su llegada al juicio contra Pau Rigo, en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, a 7 de noviembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma juzgará el próximo martes (09.45 horas) a un hombre acusado de violar a una amiga suya en la parte trasera de un coche después de pasar la noche en diversos locales de Magaluf (Calvià).

La Fiscalía solicita que sea condenado a diez años de prisión y al pago de una indemnización de 10.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, ocurrieron la madrugada del 27 de mayo de 2023, cuando el procesado y la víctima salieron junto a un grupo de personas por varios locales de Magaluf.

Sobre las 05.00 horas decidieron volver a sus respectivos domicilios y el hombre se ofreció a acompañar tanto a la perjudicada como a otra mujer en su coche.

Cuando se quedaron a solas, el acusado detuvo su vehículo, lo cerró por dentro y se colocó en la parte trasera del mismo, insistiendo a la mujer que fuera con él. Aunque en un primer momento se negó, accedió a acatar sus órdenes cuando el hombre le amenazó con "llevarla a rastras".

Fue en ese momento cuando la sometió a tocamientos de carácter sexual y la violó. Como consecuencia de estos hechos la víctima ha necesitado de tratamiento psicofarmacológico y psicológico por trastorno de estrés postraumático.