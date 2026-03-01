A juicio por violar en varias ocasiones a una menor en Eivissa

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo miércoles (10.00 horas) a un acusado de violar en varias ocasiones a una menor de edad en Eivissa.

La Fiscalía solicita que sea condenado a diez años y medio de prisión y al pago de una indemnización de 8.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, ocurrieron entre el 17 y el 21 de abril de 2023, cuando la víctima tenía 16 años.

Durante este periodo, el procesado la violó en varias ocasiones, tanto en su vivienda como en la de un conocido suyo, ambas ubicadas en Eivissa.