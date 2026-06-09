Un juzgado de Palma condena a Tirme y dos sindicatos por impedir la participación de una delegada de CCOO en una reunión

PALMA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de lo social de Palma ha estimado parciamente una demanda contra Tirme y los sindicatos UGT y ARL por vulneración de derechos fundamentales en relación a la participación de la delegada de CCOO en una reunión de la Comisión de Trabajo celebrada el 9 de enero de 2025 en la que se abordaron cuestiones relacionadas con la regulación de las condiciones laborales de la plantilla.

El juzgado, según ha informado CCOO, condena solidariamente a Tirme, UGT y ARL a indemnizar a CCOO con 6.000 euros por daños morales y obliga a la empresa a publicar la sentencia en su intranet corporativa para conocimiento de toda la plantilla.

Para CCOO, esta sentencia supone un contundente reproche judicial a una forma de actuar que, a su parecer, "pretendió excluir a una organización sindical legítimamente representada en la empresa de un órgano donde se debatían y adoptaban decisiones que afectan directamente a las personas trabajadoras".

Aunque el juzgado no ha declarado la nulidad de las normas aprobadas en aquella reunión, sí reconoce expresamente que la exclusión de la representante de CCOO vulneró derechos fundamentales protegidos constitucionalmente, dando la razón al sindicato en el núcleo de su reclamación.

La organización sindical ha considerado especialmente grave que una empresa que presta un servicio público esencial para Mallorca haya sido condenada por una actuación contraria a la libertad sindical.

Del mismo modo, ha lamentado que organizaciones sindicales que deben velar por la defensa de los derechos de las personas trabajadoras participaran o avalaran una decisión que finalmente ha sido considerada lesiva por los tribunales.